Soirée Occitane – Pays de Belvès 26 juin 2025 18:30

Dordogne

Soirée Occitane Sous la halle Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-06-26 18:30:00

Fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Soirée occitane sous la halle de Blvès le jeudi 26 juin à partir de 18h30 ouvert à tous, entrée libre.

18h30 Chansons traditionnelles et modernes avec l’atelier occitan de Saint Chamassy

19h30 Bal trad (accordéon, cornemuse, flûte…)

Infos 06 07 04 07 77

Sous la halle

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 04 07 77

English : Soirée Occitane

Occitan evening under the halle de Blvès on Thursday June 26 from 6:30pm, open to all, free admission.

6:30pm: Traditional and modern songs with the Saint Chamassy Occitan workshop

7:30pm: Bal trad (accordion, bagpipes, flute…)

Info: 06 07 04 07 77

German : Soirée Occitane

Okzitanischer Abend unter der Halle von Blvès am Donnerstag, den 26. Juni ab 18:30 Uhr offen für alle, Eintritt frei.

18.30 Uhr: Traditionelle und moderne Lieder mit dem okzitanischen Atelier von Saint Chamassy

19.30 Uhr: Bal trad (Akkordeon, Dudelsack, Flöte…)

Infos: 06 07 04 07 77

Italiano :

Serata occitana nella halle de Blvès giovedì 26 giugno dalle 18.30, aperta a tutti, ingresso libero.

18.30: Canti tradizionali e moderni con il laboratorio occitano di Saint Chamassy

ore 19.30: Danza tradizionale (fisarmonica, cornamusa, flauto, ecc.)

Info: 06 07 04 07 77

Espanol : Soirée Occitane

Velada occitana en el halle de Blvès el jueves 26 de junio a partir de las 18.30 h, abierta a todos, entrada gratuita.

18.30 h: Canciones tradicionales y modernas con el taller occitano de Saint Chamassy

19.30 h: Baile tradicional (acordeón, gaita, flauta, etc.)

Información: 06 07 04 07 77

