Soirée Occitane, Salle municipale, Les Plans

Soirée Occitane Vendredi 27 mars, 19h30 Salle municipale Gard

Salle municipale 30340 Les Plans Les Plans 30340 Gard Occitanie

Avec la participation de Lenga E Cacalas, animée par l’équipe de Mme Mazaudier. Projection de La Rouméque, film imaginé par les adhérents.