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Soirée occitano-polonaise, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille

Soirée occitano-polonaise, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille

Soirée occitano-polonaise, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Le Phare (Tornafuèlha)

Adresse : 32 bis Rte de Tarbes, 31170 Tournefeuille

Ville : 31170 Tournefeuille

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Tarif : Participation libre

Soirée occitano-polonaise Vendredi 10 avril, 20h30 Le Phare (Tornafuèlha) Haute-Garonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T23:59:00+02:00

SOIRÉE OCCITANO–POLONAISE
Nous vous invitons à un concert exceptionnel réunissant deux cultures !
Au programme :
TEATR CZWARTE MIASTO – « Elle et Eux »
Un concert de chansons polonaises interprétées par des artistes venus de Gdynia.
Joan Pau Lo Trobad’Òc
Chansons occitanes en ouverture de la soirée.

10.04.2026
⏰ 20h30
Le Phare – Salle Rouge, 32 bis route de Tarbes, Tournefeuille
⏳ Durée : env. 2 h
✨ Deux concerts, deux univers, une soirée unique. À très bientôt !

Organisé par Bolegatoish & teatr czwarte miasto

Le Phare (Tornafuèlha) 32 bis Rte de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Belbèze Haute-Garonne Occitanie
Avec Joan Pau lo trobad’òc & teatr czwarte miasto „ona i oni »