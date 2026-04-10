Soirée occitano-polonaise, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille
Soirée occitano-polonaise, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille vendredi 10 avril 2026.
Soirée occitano-polonaise Vendredi 10 avril, 20h30 Le Phare (Tornafuèlha) Haute-Garonne
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T23:59:00+02:00
SOIRÉE OCCITANO–POLONAISE
Nous vous invitons à un concert exceptionnel réunissant deux cultures !
Au programme :
TEATR CZWARTE MIASTO – « Elle et Eux »
Un concert de chansons polonaises interprétées par des artistes venus de Gdynia.
Joan Pau Lo Trobad’Òc
Chansons occitanes en ouverture de la soirée.
10.04.2026
⏰ 20h30
Le Phare – Salle Rouge, 32 bis route de Tarbes, Tournefeuille
⏳ Durée : env. 2 h
✨ Deux concerts, deux univers, une soirée unique. À très bientôt !
Organisé par Bolegatoish & teatr czwarte miasto
Le Phare (Tornafuèlha) 32 bis Rte de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Belbèze Haute-Garonne Occitanie
Avec Joan Pau lo trobad’òc & teatr czwarte miasto „ona i oni »