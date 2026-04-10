Soirée occitano-polonaise, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille

Soirée occitano-polonaise Vendredi 10 avril, 20h30 Le Phare (Tornafuèlha) Haute-Garonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-10T20:30:00+02:00 – 2026-04-10T23:59:00+02:00

SOIRÉE OCCITANO–POLONAISE

Nous vous invitons à un concert exceptionnel réunissant deux cultures !

Au programme :

TEATR CZWARTE MIASTO – « Elle et Eux »

Un concert de chansons polonaises interprétées par des artistes venus de Gdynia.

Joan Pau Lo Trobad’Òc

Chansons occitanes en ouverture de la soirée.

10.04.2026

⏰ 20h30

Le Phare – Salle Rouge, 32 bis route de Tarbes, Tournefeuille

⏳ Durée : env. 2 h

✨ Deux concerts, deux univers, une soirée unique. À très bientôt !

Organisé par Bolegatoish & teatr czwarte miasto

Le Phare (Tornafuèlha) 32 bis Rte de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Belbèze Haute-Garonne Occitanie

Avec Joan Pau lo trobad’òc & teatr czwarte miasto „ona i oni »