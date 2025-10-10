Soirée October Make La Quincaillerie Guéret

La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret

L’association Freeswap s’associe avec le Réseau Français des FabLabs pour vous proposer une soirée où l’innovation se mettra au service du groov !

Pour ce faire, 3 artistes de talents

Louv

Du rituel à la transe… Du tambour au beat électro… Louv c’est un battement, un chant qui célèbre, rassemble, danse le vivant et convoque l’ancestral



Crash Server

Duo de livecoding, formé fin 2018, à Strasbourg (France) composé de SVDK et ZBDM. Ils ont sortis leur premier album REISUB en 2021.



Tinp

Une artiste chevronnée qui a partagé la scène avec Camélia Jordana, Jeanne Added et les Naive New Beaters… Aujourd’hui, elle se réinvente avec une audace foudroyante, plongeant tête la première dans une aventure électronique sans compromis.

https://youtu.be/EXb4qPyf_68 .

La Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine freeswap@hotmail.fr

