Soirée octoberaqua Bouxwiller

Soirée octoberaqua Bouxwiller samedi 18 octobre 2025.

Soirée octoberaqua

rue de Babenhausen Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Octoberaqua l’Oktoberfest version bien-être ! Aquagym géante thématisée, détente et relaxation après l’effort, profitez pleinement des bulles et jets hydro-massants

Octoberaqua l’Oktoberfest version bien-être !

La saison des fêtes de la bière et de l’Oktoberfest bat son plein… mais au Centre aquatique Hanautic, c’est une toute autre ambiance qui vous attend !



Au programme

Aquagym géante thématisée dès 19h30, participez à une séance ludique et festive.

Ambiance garantie dans le bassin !

Détente et relaxation après l’effort, profitez pleinement des bulles et jets hydro-massants .

rue de Babenhausen Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 38 38 hanautic@hanau-lapetitepierre.alsace

English :

Octoberaqua: the Oktoberfest version of well-being! Giant themed aquagym, relaxation: after all that effort, take full advantage of the bubbles and hydro-massage jets

German :

Octoberaqua: das Oktoberfest als Wellness-Version! Riesige Wassergymnastik mit Themen, Entspannung und Erholung: Genießen Sie nach der Anstrengung die Blasen und Hydro-Massagedüsen

Italiano :

Octoberaqua: l’Oktoberfest in versione wellness! Acquagym gigante a tema, relax e distensione: dopo le fatiche, approfittate delle bolle e dei getti idromassaggio

Espanol :

Octoberaqua: ¡la versión wellness del Oktoberfest! Aeróbic acuático temático gigante, relajación y desconexión: después del esfuerzo, aproveche al máximo las burbujas y los chorros de hidromasaje

L’événement Soirée octoberaqua Bouxwiller a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre