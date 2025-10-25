Soirée Octobre Rose Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Soirée Octobre Rose Bar Le terrier Brantôme en Périgord samedi 25 octobre 2025.

Soirée Octobre Rose

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Soirée Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Des stands de maquillage, de tatouages éphémères et des pâtisseries seront en vente afin de verser les bénéfices à cette cause. Pensez à venir en Rose.

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

English : Soirée Octobre Rose

Pink October evening in support of the fight against breast cancer. Make-up stands, ephemeral tattoos and pastries will be on sale, with proceeds going to the cause. Don’t forget to wear pink.

German : Soirée Octobre Rose

Rosa-Oktober-Abend zur Unterstützung des Kampfes gegen Brustkrebs. Es werden Schminkstände, vergängliche Tattoos und Gebäck verkauft, um die Einnahmen für diesen Zweck zu spenden. Denken Sie daran, in Pink zu kommen.

Italiano :

Serata di ottobre rosa a sostegno della lotta contro il cancro al seno. Stand di make-up, tatuaggi effimeri e pasticcini saranno in vendita per raccogliere fondi per la causa. Non dimenticate di indossare il rosa!

Espanol : Soirée Octobre Rose

Noche de octubre rosa en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama. Se pondrán a la venta puestos de maquillaje, tatuajes efímeros y pasteles para recaudar fondos para la causa. ¡No olvide vestirse de rosa!

