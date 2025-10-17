Soirée Octobre Rose chez Valley Bio Restigné

Soirée Octobre Rose chez Valley Bio Restigné vendredi 17 octobre 2025.

21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Soirée au profit d’Octobre Rose avec un concert du Duo Sweetlife

English :

Evening benefiting Pink October with a concert by Duo Sweetlife

German :

Abend zugunsten des Rosa Oktobers mit einem Konzert des Duos Sweetlife

Italiano :

Serata a favore dell’Ottobre Rosa con concerto del Duo Sweetlife

Espanol :

Noche a beneficio de Octubre Rosa con un concierto del dúo Sweetlife

