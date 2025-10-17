Soirée Octobre Rose chez Valley Bio Restigné
Soirée Octobre Rose chez Valley Bio Restigné vendredi 17 octobre 2025.
21 Lieu-dit La Grande Rue Restigné Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-17 20:00:00
2025-10-17
Soirée au profit d’Octobre Rose avec un concert du Duo Sweetlife
+33 7 80 60 94 86
English :
Evening benefiting Pink October with a concert by Duo Sweetlife
German :
Abend zugunsten des Rosa Oktobers mit einem Konzert des Duos Sweetlife
Italiano :
Serata a favore dell’Ottobre Rosa con concerto del Duo Sweetlife
Espanol :
Noche a beneficio de Octubre Rosa con un concierto del dúo Sweetlife
