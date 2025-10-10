Soirée Octobre Rose Route du comte de castellane Gennes-Val-de-Loire

Soirée Octobre Rose Route du comte de castellane Gennes-Val-de-Loire vendredi 10 octobre 2025.

Soirée Octobre Rose

Route du comte de castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Profitez de canapés, d’un dîner raffiné en 3 plats, le tout accompagné de la voix d’Audrey K en duo.

Et parce que chaque geste compte ! Une partie sera reversée à l’association Saumuroise « Les Re’belles Roses ».

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 octobre 2025 de 20h à 22h. .

Route du comte de castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 90 14 commercial.prieure@younancollection.com

English :

Enjoy canapés and a refined 3-course dinner, accompanied by Audrey K?s duet voice.

German :

Genießen Sie Canapés, ein raffiniertes 3-Gänge-Menü, begleitet von der Stimme von Audrey K im Duett.

Italiano :

Gustate le tartine e una raffinata cena di 3 portate, accompagnata dal duetto di Audrey K.

Espanol :

Disfrute de canapés y de una refinada cena de 3 platos, acompañada por el dúo de Audrey K.

L’événement Soirée Octobre Rose Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME