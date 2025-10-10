Soirée Octobre Rose Route du comte de castellane Gennes-Val-de-Loire
Soirée Octobre Rose Route du comte de castellane Gennes-Val-de-Loire vendredi 10 octobre 2025.
Soirée Octobre Rose
Route du comte de castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 85 – 85 – EUR
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
2025-10-10
Profitez de canapés, d’un dîner raffiné en 3 plats, le tout accompagné de la voix d’Audrey K en duo.
Et parce que chaque geste compte ! Une partie sera reversée à l’association Saumuroise « Les Re’belles Roses ».
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 10 octobre 2025 de 20h à 22h. .
Route du comte de castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 90 14 commercial.prieure@younancollection.com
English :
Enjoy canapés and a refined 3-course dinner, accompanied by Audrey K?s duet voice.
German :
Genießen Sie Canapés, ein raffiniertes 3-Gänge-Menü, begleitet von der Stimme von Audrey K im Duett.
Italiano :
Gustate le tartine e una raffinata cena di 3 portate, accompagnata dal duetto di Audrey K.
Espanol :
Disfrute de canapés y de una refinada cena de 3 platos, acompañada por el dúo de Audrey K.
