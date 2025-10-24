Soirée Octobre rose Malbuisson
Soirée Octobre rose Malbuisson vendredi 24 octobre 2025.
Soirée Octobre rose
Le Repère Malbuisson Doubs
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-25 01:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Préparez vos papilles et votre bonne humeur
le REPÈRE HAUT-DOUBS vous invite à une soirée 100 % terroir et 100 % solidaire, aux couleurs d’Octobre Rose
Au menu
Cancoillotte chaude _
Saucisse de Morteau fumée au brasero, pommes de terre et salades
Dessert maison & sèches de la maman
Café inclus
Ambiance
Guinguette conviviale sur la plus belle terrasse du lac, sous véranda fermée et chauffée.
Musique, lumières festives et rires garantis !
Le REPÈRE restera ouvert jusqu’à 1h du matin pour prolonger la fête en musique.
Les repas seront servis dans la véranda, avec vue imprenable sur le lac et accès direct à la terrasse.
Une soirée qui a du cœur
10 € par repas seront reversés à des associations locales qui luttent contre le cancer du sein.. .
Le Repère Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 31 84 12
English : Soirée Octobre rose
German : Soirée Octobre rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Octobre rose Malbuisson a été mis à jour le 2025-10-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS