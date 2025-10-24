Soirée Octobre rose Malbuisson

Préparez vos papilles et votre bonne humeur

le REPÈRE HAUT-DOUBS vous invite à une soirée 100 % terroir et 100 % solidaire, aux couleurs d’Octobre Rose

Au menu

Cancoillotte chaude _

Saucisse de Morteau fumée au brasero, pommes de terre et salades

Dessert maison & sèches de la maman

Café inclus

Ambiance

Guinguette conviviale sur la plus belle terrasse du lac, sous véranda fermée et chauffée.

Musique, lumières festives et rires garantis !

Le REPÈRE restera ouvert jusqu’à 1h du matin pour prolonger la fête en musique.

Les repas seront servis dans la véranda, avec vue imprenable sur le lac et accès direct à la terrasse.

Une soirée qui a du cœur

10 € par repas seront reversés à des associations locales qui luttent contre le cancer du sein.. .

Le Repère Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 31 84 12

