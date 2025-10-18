Soirée octobre rose Montaignac-sur-Doustre

Soirée octobre rose Montaignac-sur-Doustre samedi 18 octobre 2025.

Soirée octobre rose

Montaignac-sur-Doustre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Rendez-vous samedi 18 octobre à Montaignac à partir de 20h pour une SOIRÉE OCTOBRE ROSE organisée par le Comité des Fêtes !

Au programme du fun, du rose, de la musique et du MILHABEEF

Dress code obligatoire ROSE & BLANC mode FERIA activé !

Et attention une surprise sera offerte à tous ceux qui jouent le jeu et viennent habillés dans le thème ! (Non, une chaussette rose toute seule ça ne compte pas )

AU MENU le légendaire MilhaBeef fait son grand retour (oui, celui qui a volé la vedette aux merguez cet été)

Le Punch de Tonton, lui aussi, revient… en mode rose ! Doux, sucré, joli… et toujours sournois ‍

Soirée enflammée avec DJ Dav Dos Santos David aux platines pour vous faire bouger jusqu’à ce qu’Albert oublie ses pas de Madison (encore).

Une soirée pleine de fête et de solidarité, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein ! .

Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 43 50 73

English : Soirée octobre rose

German : Soirée octobre rose

Italiano :

Espanol : Soirée octobre rose

L’événement Soirée octobre rose Montaignac-sur-Doustre a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières