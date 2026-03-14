SOIRÉE OENO-COSMIQUE

Cabrerolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Balade d’autonome pour découvrir le magnifique cratère météoritique. Nous fournissons des cartes et des QR codes le long du chemin avec des informations sur le domaine, les cépages, les animaux, les plantes et l’histoire de la météore. Assiettes d’apéritif et desserts par Fabienne . Musique live par Darvey. Food-Truck, le Camion Qui Grille, bar à vin avec de l’AOP Faugères et AOP Saint- Chinian.

Avec le Food-Truck Le Camion Qui Grille. Des assiettes d’apéritif et des desserts par Fabienne seront aussi disponibles.

Musique live par Darvey.

Une balade autonome est possible en début de soirée pour découvrir le magnifique cratère météoritique. Nous fournissons des cartes et des codes QR le long du chemin avec des informations sur le domaine, les cépages, les animaux, les plantes et l’histoire de la météorite.

Ensuite, retour au domaine pour profiter de la musique live, des food-trucks et un bar à vin qui propose de l’AOP Faugères et de l’AOP Saint-Chinian .

Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 21 12 info@domainedumeteore.com

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English : SOIRÉE OENO-COSMIQUE

Self-guided tour of the magnificent meteor crater. We provide maps and QR codes along the way with information about the estate, grape varieties, animals, plants and the history of the meteor. Aperitif and dessert plates by Fabienne . Live music by Darvey. Food-Truck, le Camion Qui Grille, wine bar with AOP Faugères and AOP Saint- Chinian.

L’événement SOIRÉE OENO-COSMIQUE Cabrerolles a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT AVANT-MONTS