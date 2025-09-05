Soirée oenologie La Maison-Grand Étalans
Soirée oenologie
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs
Début : 2025-09-05 20:00:00
fin : 2025-09-05 23:30:00
2025-09-05
Initiation à l’œnologie « Accord mets & vins »
à travers la dégustation de 5 vins, accompagnés d’un repas (entrée, plat, dessert).
Dégustation animée par le Groupe d’oenologie du Haut-Doubs
30e par personne + 2e d’adhésion à La Maison-Grand
à 20h .
La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 florisse.lepez@la-maison-grand.fr
