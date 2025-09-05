Soirée oenologie La Maison-Grand Étalans

Soirée oenologie

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05 23:30:00

2025-09-05

Initiation à l’œnologie « Accord mets & vins »

à travers la dégustation de 5 vins, accompagnés d’un repas (entrée, plat, dessert).

Dégustation animée par le Groupe d’oenologie du Haut-Doubs

30e par personne + 2e d’adhésion à La Maison-Grand

à 20h .

La Maison-Grand 26 Grande Rue Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 68 03 florisse.lepez@la-maison-grand.fr

