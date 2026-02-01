SOIRÉE OENOLOGIQUE ACCORDS FLEURIS Rivesaltes
SOIRÉE OENOLOGIQUE ACCORDS FLEURIS
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 60 – 60 – 60
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12 23:00:00
2026-02-12
Le Domaine de Rombeau vous invite à une soirée œnologique originale et pleine de fraîcheur, autour des fleurs comestibles.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 35 35 contact@domaine-de-rombeau.com
English :
Domaine de Rombeau invites you to a fresh and original evening of edible flowers.
