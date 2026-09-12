Informations pratiques

Saumur

Soirée oenologique annuelle

80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pour cette nouvelle édition, la soirée œnologique annuelle de Au 4 vins revient avec une sélection automne-hiver 2026/2027 composée de plus d’une trentaine de vins, champagnes et bières.

Au programme

– Dégustations

– Planches mixtes à partager

– DJ Set

– Découvertes et dégustations

– Et surtout… une ambiance chaleureuse et conviviale !

Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité.

Vous êtes attendus nombreux pour célébrer cette nouvelle sélection !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 18h. .

80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 99 42 36 20 boutiqueau4vins@gmail.com

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English :

For this new edition, the annual wine tasting event hosted by Au 4 vins returns with a fall-winter 2026/2027 selection featuring more than thirty wines, champagnes, and beers.

L’événement Soirée oenologique annuelle Saumur a été mis à jour le 2026-08-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME