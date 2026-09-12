Soirée oenologique annuelle Saumur
samedi 12 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Soirée oenologique annuelle
80 avenue du Général de Gaulle Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Pour cette nouvelle édition, la soirée œnologique annuelle de Au 4 vins revient avec une sélection automne-hiver 2026/2027 composée de plus d’une trentaine de vins, champagnes et bières.
Au programme
– Dégustations
– Planches mixtes à partager
– DJ Set
– Découvertes et dégustations
– Et surtout… une ambiance chaleureuse et conviviale !
Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du partage, de la découverte et de la convivialité.
Vous êtes attendus nombreux pour célébrer cette nouvelle sélection !
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 18h. .
80 avenue du Général de Gaulle Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 99 42 36 20 boutiqueau4vins@gmail.com
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English :
For this new edition, the annual wine tasting event hosted by Au 4 vins returns with a fall-winter 2026/2027 selection featuring more than thirty wines, champagnes, and beers.
L’événement Soirée oenologique annuelle Saumur a été mis à jour le 2026-08-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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