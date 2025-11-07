Soirée oenologique Les vins du soleil Brou

Soirée oenologique Les vins du soleil

Le soleil et le vin, une grande histoire et durant cette soirée oenologique, nous ferons le tour des vignobles les plus ensoleillés pour goûter une vrai gorgée de soleil. Un accompagnement de pain et de charcuterie vous sera servi lors de l’événement.

Limité à 15 personnes maximum.

Réservation obligatoire et paiement de la totalité 3 jours avant minimum 35 .

La Cave du 28 Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 83 49 08 09 cavedu28@gmail.com

English :

Sunshine and wine have a long history, and during this oenological evening we’ll be touring the sunniest vineyards to taste a real sip of sunshine. A side dish of bread and charcuterie will be served during the event.

German :

Die Sonne und der Wein sind eine große Geschichte und während dieses önologischen Abends werden wir die sonnigsten Weinberge besuchen, um einen echten Schluck Sonne zu probieren. Während der Veranstaltung wird Ihnen eine Beilage aus Brot und Aufschnitt serviert.

Italiano :

Il sole e il vino hanno una lunga storia e in questa serata enologica andremo a visitare i vigneti più soleggiati per assaggiare una vera boccata di sole. All’evento sarà servito un contorno di pane e salumi.

Espanol :

El sol y el vino tienen una larga historia, y en esta velada enológica recorreremos los viñedos más soleados para degustar un auténtico bocado de sol. En el evento se servirá una guarnición de pan y embutidos.

