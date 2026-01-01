Soirée oenologique Lorris

Soirée oenologique

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-01-29 19:30:00

2026-01-29

Soirée oenologique

Soirée oenologique comprendre le vin . A 19h30. 25€/personne. Durée 1h30/2h. Sur réservation. Tel. 02 38 94 90 01. 25 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 90 01

English :

Wine tasting evening

