Soirée œnologique Restaurant chez la Pépette Montsec

Soirée œnologique

Restaurant chez la Pépette 3 Rue de la Fontaine Montsec Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Vous n’avez encore rien de prévu le 8 novembre ?

Alors tant mieux, venez avec nous !

Soirée œnologique avec repas autour d’une grand tablée pour déguster et festoyer

Sur réservationTout public

Restaurant chez la Pépette 3 Rue de la Fontaine Montsec 55300 Meuse Grand Est +33 3 54 38 92 16

English :

Don’t have any plans for November 8?

Then join us!

?nological evening with a meal around a large table for tasting and feasting

Reservations required

German :

Sie haben am 8. November noch nichts vor?

Dann umso besser, kommen Sie mit uns!

?nologischer Abend mit Essen an einer großen Tafel, um zu probieren und zu schlemmen

Auf Reservierung

Italiano :

Non avete programmi per l’8 novembre?

Allora tanto meglio, venite a trovarci!

Serata nologica con pasto attorno a un grande tavolo per degustare e festeggiare

Solo su prenotazione

Espanol :

¿No tiene planes para el 8 de noviembre?

Pues mejor que mejor, ¡ven y únete a nosotros!

Velada gastronómica en torno a una gran mesa para degustar y festejar

Sólo con reserva previa

