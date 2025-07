SOIRÉE OENOLOGIQUE Rivesaltes

SOIRÉE OENOLOGIQUE Rivesaltes jeudi 31 juillet 2025.

SOIRÉE OENOLOGIQUE

4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

2025-07-31

Immersion au Domaine Cazes pour une soirée « initiation à la dégustation » suivie d’un dîner à La Table d’Aimé, en accord mets et vins.

4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 08 26

English :

Immerse yourself in Domaine Cazes for an evening of « introduction to wine tasting » followed by dinner at La Table d’Aimé, with food and wine pairings.

German :

Tauchen Sie ein in die Domaine Cazes für einen Abend « Einführung in die Weinprobe », gefolgt von einem Abendessen in La Table d’Aimé, bei dem Speisen und Weine aufeinander abgestimmt werden.

Italiano :

Immergetevi nel Domaine Cazes per una serata di degustazione di vini introduttiva seguita da una cena di abbinamento cibo-vino presso La Table d’Aimé.

Espanol :

Sumérjase en el Domaine Cazes durante una velada de iniciación a la cata de vinos seguida de una cena maridaje en La Table d’Aimé.

