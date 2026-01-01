SOIRÉE OENOLOGIQUE SPÉCIAL CUVÉE ÉLISE Rivesaltes
SOIRÉE OENOLOGIQUE SPÉCIAL CUVÉE ÉLISE Rivesaltes jeudi 22 janvier 2026.
SOIRÉE OENOLOGIQUE SPÉCIAL CUVÉE ÉLISE
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22 23:00:00
2026-01-22
Le Domaine de Rombeau vous propose une soirée œnologique unique, dédiée à la cuvée Élise… et à Élise elle-même, gérante du restaurant, qui fêtera ce soir-là son anniversaire.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Domaine de Rombeau offers a unique ?nological evening, dedicated to the Élise? cuvée and to Élise herself, manager of the restaurant, who will be celebrating her birthday that evening.
