SOIRÉE OENOLOGIQUE SPÉCIAL CUVÉE ÉLISE Rivesaltes

SOIRÉE OENOLOGIQUE SPÉCIAL CUVÉE ÉLISE

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 80 – 80 – 80

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 23:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Le Domaine de Rombeau vous propose une soirée œnologique unique, dédiée à la cuvée Élise… et à Élise elle-même, gérante du restaurant, qui fêtera ce soir-là son anniversaire.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Domaine de Rombeau offers a unique ?nological evening, dedicated to the Élise? cuvée and to Élise herself, manager of the restaurant, who will be celebrating her birthday that evening.

