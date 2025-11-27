SOIRÉE OENOLOGIQUE THÈME VINS DE FÊTES Rivesaltes
SOIRÉE OENOLOGIQUE THÈME VINS DE FÊTES Rivesaltes jeudi 27 novembre 2025.
SOIRÉE OENOLOGIQUE THÈME VINS DE FÊTES
4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Chaque mois, nous vous proposons une immersion au Domaine Cazes pour une soirée initiation à la dégustation suivie d’un dîner en accords mets et vins à La Table d’Aimé, restaurant au cœur du domaine.
4 Rue Francisco Ferrer Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 08 26
English :
Every month, we invite you to Domaine Cazes for an evening of introduction to wine tasting followed by a wine and food pairing dinner at La Table d’Aimé, a restaurant in the heart of the estate.
German :
Jeden Monat bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in die Domaine Cazes einzutauchen und dort einen Abend mit einer Einführung in die Weinprobe und einem anschließenden Abendessen im Restaurant La Table d’Aimé im Herzen der Domaine zu verbringen.
Italiano :
Ogni mese vi invitiamo al Domaine Cazes per una serata di degustazione introduttiva seguita da una cena di abbinamento cibo-vino presso La Table d’Aimé, il ristorante nel cuore della tenuta.
Espanol :
Cada mes, le invitamos a Domaine Cazes para una velada de iniciación a la cata de vinos seguida de una cena maridaje en La Table d’Aimé, el restaurante situado en el corazón de la finca.
