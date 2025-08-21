SOIRÉE OENOLOGIQUE TOUR DE FRANCE Rivesaltes
SOIRÉE OENOLOGIQUE TOUR DE FRANCE Rivesaltes jeudi 21 août 2025.
SOIRÉE OENOLOGIQUE TOUR DE FRANCE
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 40 – 40 – 40
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 19:00:00
fin : 2025-08-21 23:00:00
Date(s) :
2025-08-21
Le Domaine de Rombeau vous embarque pour un Tour de France sensoriel à travers ses accords mets et vins.
.
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Domaine de Rombeau takes you on a sensory Tour de France through its food and wine pairings.
German :
Die Domaine de Rombeau nimmt Sie mit auf eine sensorische Tour de France durch ihre Kombinationen von Speisen und Weinen.
Italiano :
Il Domaine de Rombeau vi accompagna in un tour sensoriale della Francia attraverso i suoi abbinamenti enogastronomici.
Espanol :
Domaine de Rombeau le lleva a un viaje sensorial por Francia a través de sus maridajes.
L’événement SOIRÉE OENOLOGIQUE TOUR DE FRANCE Rivesaltes a été mis à jour le 2025-08-15 par BIT DE RIVESALTES