SOIRÉE OENOLOGIQUE TOUR DE FRANCE Rivesaltes jeudi 21 août 2025.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales

2025-08-21 19:00:00

2025-08-21 23:00:00

2025-08-21

Le Domaine de Rombeau vous embarque pour un Tour de France sensoriel à travers ses accords mets et vins.

2 Avenue de la Salanque Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

English:

Domaine de Rombeau takes you on a sensory Tour de France through its food and wine pairings.

German:

Die Domaine de Rombeau nimmt Sie mit auf eine sensorische Tour de France durch ihre Kombinationen von Speisen und Weinen.

Italiano:

Il Domaine de Rombeau vi accompagna in un tour sensoriale della Francia attraverso i suoi abbinamenti enogastronomici.

Espanol:

Domaine de Rombeau le lleva a un viaje sensorial por Francia a través de sus maridajes.

