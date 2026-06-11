Soirée œnologique Moulin du Pont Neuf Val Suran

Val Suran

Soirée œnologique

Moulin du Pont Neuf Chemin du Moulin du Pont-Neuf Val Suran Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Vendredi 17 juillet à19h Soirée œnologique proposée par L’Etape clunisienne de Gigny, au Moulin du Pont neuf à VilleChantria.

Présentation des vins du Jura suivie d’un dîner accord mets et vins. Menu proposé apéritif, truite fumée et sa garniture, jambon façon Maxim’s au vin du Jura et dessert fruité avec son palet aux gaudes et les vins qui vont avec !

Repas vins compris. 25€ par personne sur inscription et réservation par téléphone. .

Moulin du Pont Neuf Chemin du Moulin du Pont-Neuf Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 35 30 17

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English : Soirée œnologique

L’événement Soirée œnologique Val Suran a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE