Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T19:30:00 – 2025-10-04T23:59:00

Fin : 2025-10-05T00:00:00 – 2025-10-05T01:30:00

LA soirée Oktoberfest de l’année, organisée par l’Association « Loisirs et Culture » Prunay en Yvelines se déroulera Samedi 4 octobre 2025 Salle du Moulin – à partir de 19h30.

Préparez-vous à une ambiance festive et chaleureuse, avec au programme : Apéritif convivial Choucroute garnie comme à Munich Dessert gourmand Soirée dansante animée par le DJ O’ – ça va bouger !

️ Les places sont limitées, alors ne tardez pas à vous inscrire ! invitez vos amis, votre famille et venez avec votre bonne humeur !

Vous pouvez réserver par téléphone, mail ou via ce lien:

http://www.billetweb.fr/soiree-oktoberfest-2025

Ein Prosit der Gemütlichkeit ! (« À la santé du bien-être chaleureux ! »)

On vous attend nombreux pour vibrer au rythme de l’Oktoberfest !

