Soirée Oktoberfest Neugartheim-Ittlenheim
samedi 24 octobre 2026 · Neugartheim-Ittlenheim
Informations pratiques
Neugartheim-Ittlenheim
Soirée Oktoberfest
Place de la Mairie Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 18:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
L’Oktoberfest revient pour une nouvelle édition !
Les Sapeurs-Pompiers du Kochersberg ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnel Oktoberfest une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et du partage.
Au programme ambiance bavaroise, repas, bières, et une animation musicale assurée par Elsass Brother pour danser tout au long de la soirée !
Venez entre amis, en famille ou entre collègues, pour passer une soirée festive et chaleureuse, et aussi pour soutenir les Sapeurs-Pompiers du Kochersberg. .
Place de la Mairie Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est spkochersberg@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Oktoberfest Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg