SOIRÉE OLD SCHOOL URBAN- LA COURS DES MIRACLES Béziers

SOIRÉE OLD SCHOOL URBAN- LA COURS DES MIRACLES Béziers jeudi 23 octobre 2025.

SOIRÉE OLD SCHOOL URBAN- LA COURS DES MIRACLES

2505 Chemin Rural 10 Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Soirée Old School Urban le meilleur du son urbain des années 90 à 2025!

Le bar-restaurant vous propose une soirée Old School Urban placée sous le signe du meilleur de la musique urbaine, des années 90 à 2025. Hip-hop, R&B, rap, et hits incontournables vont faire vibrer la salle !

Offre spéciale 1 pizza offerte pour 1 achetée

Happy hours de 19h à 21h 1 cocktail offert pour 1 acheté

Retrouvez l’ambiance des grandes époques du son urbain dans un lieu chaleureux où musique, food et bons moments s’allient pour une soirée inoubliable.

Une seule consigne venez avec votre bonne humeur… .

2505 Chemin Rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96

English :

Old School Urban evening: the best of urban sound from the 90s to 2025!

German :

Old School Urban Party: Die besten urbanen Klänge der 90er bis 2025!

Italiano :

Serata Old School Urban: il meglio del suono urbano dagli anni ’90 al 2025!

Espanol :

Velada urbana Old School: ¡lo mejor del sonido urbano desde los años 90 hasta 2025!

L’événement SOIRÉE OLD SCHOOL URBAN- LA COURS DES MIRACLES Béziers a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE