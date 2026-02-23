Soirée Oldschool Le Bar à Vinyles 45 tous

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Vivez une expérience musicale unique autour d’un dîner placé sous le signe du vinyle.

Durant toute la soirée, l’ambiance sera 100 % Oldschool, avec le Bar à Vinyles Platine 45 uniquement des 45 tours, du son authentique, du vrai.

Les clients pourront venir choisir leurs titres préférés et les écouter pendant le repas.

Une sélection de classiques incontournables, soigneusement choisis pour créer une atmosphère chaleureuse, conviviale et nostalgique.

Un moment hors du temps, entre bonne cuisine, vinyles et souvenirs musicaux…

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

English :

Enjoy a unique musical experience over a vinyl dinner.

Throughout the evening, the atmosphere will be 100% Oldschool, with the Vinyl Bar? Turntable 45: only 45s, authentic sound, the real thing.

? Customers can choose their favorite tracks and listen to them during the meal.

a selection of must-have classics, carefully chosen to create a warm, friendly and nostalgic atmosphere.

A moment out of time, between good food, vinyl and musical memories?

L’événement Soirée Oldschool Le Bar à Vinyles 45 tous Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par DESTINATION LE TREPORT MERS