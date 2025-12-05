Soirée Olentzero Zone Artisanale Larre Lore Ascain
Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Rejoignez-nous pour une soirée festive et chaleureuse !
Au programme
– La cuvée spéciale Olentzero à la tireuse pour vous réchauffer
– Restauration sur place par l’Ikastola d’Ascain
– Concert du groupe Giscard is Not Dead à 21h
Venez nombreux, et profitez d’une ambiance conviviale pour partager un bon moment autour d’une bière.
Thème de la soirée Olentzero Gaua ! Sortez vos plus belles tenues traditionnelles Olentzero et Mari Domingi !
Ne manquez pas cette soirée, on vous attend avec impatience ! .
Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 84 21 accueilboutique@akerbeltz.fr
