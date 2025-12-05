Soirée Olentzero Zone Artisanale Larre Lore Ascain

Soirée Olentzero

Rejoignez-nous pour une soirée festive et chaleureuse !

Au programme

– La cuvée spéciale Olentzero à la tireuse pour vous réchauffer

– Restauration sur place par l’Ikastola d’Ascain

– Concert du groupe Giscard is Not Dead à 21h

Venez nombreux, et profitez d’une ambiance conviviale pour partager un bon moment autour d’une bière.

Thème de la soirée Olentzero Gaua ! Sortez vos plus belles tenues traditionnelles Olentzero et Mari Domingi !

Ne manquez pas cette soirée, on vous attend avec impatience ! .

Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 84 21 accueilboutique@akerbeltz.fr

