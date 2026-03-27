Soirée omelettes à Chamberet

12, route du Mont Gargan Chamberet Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Soirée omelettes organisée par le Foyer Rural de Rilhac-Treignac et animée par l’ Orchestre Bernard Rual.

Au menu apéritif et ses mignardises, Paris Brest au foie gras, omelette et son gratin dauphinois, farandole de fromages sur lit de salade, Stanislas, café.

Tombola de Pâques

Réservation au 06 15 38 02 12 .

12, route du Mont Gargan Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 38 02 12

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English : Soirée omelettes à Chamberet

L’événement Soirée omelettes à Chamberet Chamberet a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze