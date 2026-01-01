Soirée on danse Hors Cadre Saint-Amand-en-Puisaye
Hors Cadre 5 Avenue de la Gare Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Début : 2026-01-17 19:30:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Oyez Oyez chers amis, afin de cultiver une mentalité joyeuse, et/ou discuter de la Théorie du bordel ambiant (qui a le livre ?), l’équipe Horcadrienne vous accueillera pour une soirée On danse et pas que… .
Évidemment tu ramènes ta bûche pour l’ami Le Poêle !
Buvette et petite restauration sur place comme d’habitude. .
Hors Cadre 5 Avenue de la Gare Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté horscadre58@gmail.com
