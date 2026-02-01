Soirée On joue en famille Magasin Les Folledingues Falaise

Soirée On joue en famille

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Venez vous amuser à la soirée On joue en famille , organisée dans à la boutique Les Folledingues

Ouvert à tous, sur réservation

À partir de 3 ans et jusqu’à 99 ans, venez découvrir ou redécouvrir:

Des jeux pour les tous petits,

Des jeux familiaux

Des jeux d’ambiance

Des jeux de stratégie pour les joueurs non initiés

Alors si vous voulez bien démarrer votre weekend, ne tardez pas trop, le nombre de places est limité.

Le petit + possibilité de se restaurer (repas chaud + dessert) sur place.

Réservation obligatoire au magasin pour pouvoir accéder à la soirée jeux. .

Magasin Les Folledingues 9 Rue Trinité Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 26 71 83 09 contact@lesfolledingues.fr

English : Soirée On joue en famille

Come and have fun at the On joue en famille evening, organised in the Les Folledingues shop.

Open to all, booking required

