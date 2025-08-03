Soirée Onglet et/ou Carpaccio de boeuf à volonté Bernolsheim
Soirée Onglet et/ou Carpaccio de boeuf à volonté
33 rue principale Bernolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-03 19:00:00
fin : 2025-09-28 23:00:00
Date(s) :
2025-08-03 2025-09-07
Venez vous régaler de bonnes viandes, onglet ou carpaccio il y en aura pour tous les goûts !
Tous les Vendredi et Samedi et Dimanche soirs, sauf le 1er et samedi du mois. .
33 rue principale Bernolsheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 84 98 01
English :
Come and feast on delicious meats, from onglet to carpaccio, there’s something for everyone!
German :
Kommen Sie und lassen Sie sich mit gutem Fleisch verwöhnen, ob Onglet oder Carpaccio, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!
Italiano :
Venite a gustare le nostre deliziose carni, mitre o carpacci, ce n’è per tutti i gusti!
Espanol :
Venga a darse un festín con nuestras deliciosas carnes, mitre o carpaccio, ¡hay para todos los gustos!
