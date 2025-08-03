Soirée Onglet et/ou Carpaccio de boeuf à volonté Bernolsheim

Soirée Onglet et/ou Carpaccio de boeuf à volonté Bernolsheim dimanche 3 août 2025.

Soirée Onglet et/ou Carpaccio de boeuf à volonté

33 rue principale Bernolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-03 19:00:00

fin : 2025-09-28 23:00:00

Date(s) :

2025-08-03 2025-09-07

Venez vous régaler de bonnes viandes, onglet ou carpaccio il y en aura pour tous les goûts !

Venez vous régaler dans votre restaurant spécialisé dans les bonnes viandes. Plutôt onglet ou plutôt carpaccio ? Il y en aura pour tous les goûts !

Tous les Vendredi et Samedi et Dimanche soirs, sauf le 1er et samedi du mois. .

33 rue principale Bernolsheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 84 98 01

English :

Come and feast on delicious meats, from onglet to carpaccio, there’s something for everyone!

German :

Kommen Sie und lassen Sie sich mit gutem Fleisch verwöhnen, ob Onglet oder Carpaccio, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Italiano :

Venite a gustare le nostre deliziose carni, mitre o carpacci, ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Venga a darse un festín con nuestras deliciosas carnes, mitre o carpaccio, ¡hay para todos los gustos!

L’événement Soirée Onglet et/ou Carpaccio de boeuf à volonté Bernolsheim a été mis à jour le 2025-02-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau