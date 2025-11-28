Soirée Only girls L’Ander Max Andernos-les-Bains

Soirée Only girls

L’Ander Max 32 Rue Nicéphore Niepce Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Les filles, préparez-vous pour une soirée extraordinaire à l’Ander Max, animée par DJ Set By Lolita, avec des hits des années 90 et 2000 !

Portraits à l’aquarelle sur place, flash Tatoo et foodtruck. .

L’Ander Max 32 Rue Nicéphore Niepce Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 18 01 12

English : Soirée Only girls

German : Soirée Only girls

Italiano :

Espanol : Soirée Only girls

L’événement Soirée Only girls Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Andernos-les-Bains