AGENDA · Hœrdt
Soirée open Hœrdt
mercredi 26 août 2026 · Hœrdt
Informations pratiques
Hœrdt
Soirée open
1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10
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English :
L’événement Soirée open Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes de la Basse-Zorn