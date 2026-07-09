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AGENDA · Hœrdt

Soirée open Hœrdt

mercredi 26 août 2026 · Hœrdt

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
1 rue de la République
Ville
67720 Hœrdt
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hœrdt

Soirée open

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10 

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English :

L’événement Soirée open Hœrdt a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes de la Basse-Zorn