Soirée Open Lab ! Pôle associatif Resano Lapègue Soustons

Soirée Open Lab !

Pôle associatif Resano Lapègue 18 Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

L’Établi vous invite à une soirée Open Lab !

Venez découvrir notre atelier partagé, ouvert à tous.tes où chacun.e peut fabriquer, réparer, expérimenter, apprendre et transmettre. On y vient pour créer, échanger, s’entraider et imaginer des projets utiles pour notre territoire !

L’Établi vous invite à une soirée Open Lab !

Venez découvrir notre atelier partagé, ouvert à tous.tes où chacun.e peut fabriquer, réparer, expérimenter, apprendre et transmettre. On y vient pour créer, échanger, s’entraider et imaginer des projets utiles pour notre territoire !

Rencontrez celles et ceux qui font vivre ce lieu collaboratif, découvrez leurs créations, l’univers des machines à commande numérique ou bricolez avec les bénévoles du Repair Café.

Entrée libre

Pas besoin d’être bricoleur ou technicien ! .

Pôle associatif Resano Lapègue 18 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 50 63 23 contact@letabli.net

English : Soirée Open Lab !

L’Établi invites you to an Open Lab evening!

Come and discover our shared workshop, open to all, where you can make, repair, experiment, learn and pass on. We come to create, exchange, help each other and imagine useful projects for our region!

German : Soirée Open Lab !

L’Établi lädt Sie zu einem Open Lab-Abend ein!

Entdecken Sie unsere gemeinsame, für alle offene Werkstatt, in der jeder etwas herstellen, reparieren, experimentieren, lernen und weitergeben kann. Wir kommen, um zu kreieren, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu helfen und uns nützliche Projekte für unsere Region auszudenken!

Italiano :

L’Établi vi invita a una serata Open Lab!

Venite a scoprire il nostro laboratorio condiviso, aperto a tutti, dove potrete fare, riparare, sperimentare, imparare e trasmettere. Saremo lì per creare, scambiare idee, aiutarci a vicenda ed elaborare progetti utili per la nostra regione!

Espanol : Soirée Open Lab !

¡L’Établi te invita a una tarde de Laboratorio Abierto!

Ven a descubrir nuestro taller compartido, abierto a todos, donde podrás fabricar, reparar, experimentar, aprender y transmitir. Estaremos allí para crear, intercambiar ideas, ayudarnos mutuamente e idear proyectos útiles para nuestra región

L’événement Soirée Open Lab ! Soustons a été mis à jour le 2025-11-07 par OTI LAS