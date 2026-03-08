Soirée Open Mic

10 Grande Rue Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée Open Mic sur le thème de la liberté pour le printemps des poètes.

Soirée Open Mic sur le thème de la liberté pour le printemps des poètes. .

10 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 23 69 82 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open Mic evening on the theme of freedom for the Spring Poetry Festival.

L’événement Soirée Open Mic Ault a été mis à jour le 2026-03-06 par DESTINATION LE TREPORT MERS