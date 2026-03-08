Soirée Open Mic Ault
Soirée Open Mic Ault samedi 14 mars 2026.
Soirée Open Mic
10 Grande Rue Ault Somme
Soirée Open Mic sur le thème de la liberté pour le printemps des poètes.
10 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 23 69 82 44
English :
Open Mic evening on the theme of freedom for the Spring Poetry Festival.
