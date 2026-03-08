Soirée Open Mic Ault

10 Grande Rue Ault

Soirée Open Mic sur le thème de la liberté pour le printemps des poètes.
10 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 23 69 82 44 

English :

Open Mic evening on the theme of freedom for the Spring Poetry Festival.

