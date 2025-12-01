Soirée opéra à la Micro Folie Le Parc Hôtel de Ville 4ème étage Baccarat

Soirée opéra à la Micro Folie Le Parc

Vendredi 2025-12-12 20:00:00

Grâce au dispositif Micro-Folie, l’Opéra national de Paris propose une captation du spectacle Le Parc (qui sera joué en février 2026 au Palais Garnier à Paris). Depuis Baccarat, ne manquez pas la projection exceptionnelle de ce ballet intemporel qui a parcouru le monde. Il pose une question éternelle Qu’en est-il aujourd’hui de l’amour ? . Dans un somptueux jardin à la française, le chorégraphe nous plonge dans les subtils jeux de séduction du Grand Siècle et du siècle des Lumières, en convoquant notre imaginaire classique, musical et littéraire pages célèbres de Mozart, de la Carte du Tendre et des Liaisons dangereuses. Danse, musique, poésie et amour seront au rendez-vous… Et vous ?

Inscriptions obligatoires à l’accueil de la mairie.Tout public

Hôtel de Ville 4ème étage 2 rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

English :

Thanks to the Micro-Folie system, the Opéra national de Paris is offering a live recording of Le Parc (to be performed in February 2026 at the Palais Garnier in Paris). From Baccarat, don’t miss the exceptional projection of this timeless ballet that has traveled the world. It asks an eternal question: What is love today? In a sumptuous French garden, the choreographer plunges us into the subtle games of seduction of the Grand Siècle and the Age of Enlightenment, summoning up our classical, musical and literary imaginations: famous pages from Mozart, La Carte du Tendre and Les Liaisons dangereuses. Dance, music, poetry and love are all on the menu? And what about you?

Please register at the Town Hall.

German :

Dank des Micro-Folie-Systems bietet die Opéra national de Paris eine Aufzeichnung des Stücks Le Parc (das im Februar 2026 im Palais Garnier in Paris aufgeführt wird). Verpassen Sie von Baccarat aus nicht die außergewöhnliche Vorführung dieses zeitlosen Balletts, das um die ganze Welt gereist ist. Es stellt die ewige Frage: Wie steht es heute um die Liebe? . In einem prächtigen französischen Garten taucht der Choreograph in die subtilen Verführungsspiele des Grand Siècle und der Aufklärung ein und ruft unsere klassische, musikalische und literarische Vorstellungswelt auf: berühmte Seiten von Mozart, Carte du Tendre und Les Liaisons dangereuses. Tanz, Musik, Poesie und Liebe stehen auf dem Programm? Und Sie?

Anmeldungen sind am Empfang des Rathauses erforderlich.

Italiano :

Grazie al sistema Micro-Folie, l’Opéra national de Paris offre una registrazione dello spettacolo Le Parc (che andrà in scena nel febbraio 2026 al Palais Garnier di Parigi). Da Baccarat, non perdetevi l’eccezionale proiezione di questo balletto senza tempo che ha fatto il giro del mondo. Pone una domanda eterna: Che cos’è l’amore oggi? In un sontuoso giardino francese, il coreografo ci immerge nei sottili giochi di seduzione del Grand Siècle e del Secolo dei Lumi, richiamando il nostro immaginario classico, musicale e letterario: celebri pagine di Mozart, La Carte du Tendre e Les Liaisons dangereuses. Danza, musica, poesia e amore saranno in scena? E voi?

Iscrivetevi presso il Municipio.

Espanol :

Gracias al sistema Micro-Folie, la Ópera Nacional de París ofrece una grabación del espectáculo Le Parc (que se representará en febrero de 2026 en el Palais Garnier de París). Desde Baccarat, no se pierda la proyección excepcional de este ballet intemporal que ha dado la vuelta al mundo. Plantea una pregunta eterna: ¿Qué es hoy el amor? En un suntuoso jardín francés, el coreógrafo nos sumerge en los sutiles juegos de seducción del Grand Siècle y del Siglo de las Luces, convocando nuestro imaginario clásico, musical y literario: célebres páginas de Mozart, La Carte du Tendre y Les Liaisons dangereuses. La danza, la música, la poesía, el amor? ¿Y usted?

Inscríbase en el Ayuntamiento.

