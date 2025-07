Soirée opéra à Saint-Désiré Saint-Désiré

Soirée opéra à Saint-Désiré Saint-Désiré samedi 2 août 2025.

Soirée opéra à Saint-Désiré

Abbaye de Bussière-les-Nonains Saint-Désiré Allier

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

La compagnie britannique Regents Opera vous invite à (re)découvrir La Bohème de Giacomo Puccini, un chef-d’œuvre intemporel créé en 1896 au théâtre Regio de Turin, lors d’une soirée organisée par « Le Grillon »!

Abbaye de Bussière-les-Nonains Saint-Désiré 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 2 48 63 00 84 fradoucet@orange.fr

English :

The British company Regents Opera invites you to (re)discover Giacomo Puccini’s « La Bohème », a timeless masterpiece created in 1896 at Turin’s Regio Theatre, during an evening organized by « Le Grillon »!

German :

Die britische Regents Opera lädt Sie ein, Giacomo Puccinis zeitloses Meisterwerk « La Bohème », das 1896 im Teatro Regio in Turin uraufgeführt wurde, an einem von « Le Grillon » organisierten Abend (wieder) zu entdecken!

Italiano :

La compagnia britannica « Regents Opera » vi invita a (ri)scoprire « La Bohème » di Giacomo Puccini, un capolavoro senza tempo rappresentato per la prima volta nel 1896 al Teatro Regio di Torino, durante una serata organizzata da « Le Grillon »!

Espanol :

La compañía británica « Regents Opera » le invita a (re)descubrir « La Bohème » de Giacomo Puccini, una obra maestra atemporal estrenada en 1896 en el Teatro Regio de Turín, durante una velada organizada por « Le Grillon »

