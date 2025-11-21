Soirée opéra La Chauve-souris Châtillon-sur-Indre

Soirée opéra La Chauve-souris

Bijou musical, La Chauve-Souris fut le coup d’essai, mais surtout le coup de maître de Johann Strauss II, roi de la valse et de l’opérette viennoise.

La chauve-souris composée par Johan Strauss II. Présentée par l’Opéra de Rennes (captation). Mise en scène de Jean Lacornerie. Avec Stephan Genz, Eleonore Marguerre, Claire de Sévigné, Veronika Seghers, Miloš Bulaji, Thomas Tatzl, François Piolino, Horst Lamnek, Stephanie Houtzeel, Anne Girouard.

À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature du Prince Orlofsky, le Docteur Falke met en œuvre un plan minutieusement préparé pour se venger de son ami Eisenstein. Enivrante et fascinante, cette opérette porte aussi sa dose de cynisme. Le champagne et les paillettes peuvent-ils longtemps masquer le trouble et l’équivoque ? La Chauve-Souris décrit une époque et ses travers.. .

A musical gem, La Chauve-Souris was the first try, but above all the master stroke of Johann Strauss II, king of the Viennese waltz and operetta.

Das musikalische Juwel Die Fledermaus war der Versuch und vor allem das Meisterstück von Johann Strauss II, dem König des Walzers und der Wiener Operette.

Gioiello musicale, Il pipistrello fu il primo tentativo, ma soprattutto il colpo da maestro di Johann Strauss II, re del valzer e dell’operetta viennese.

Una joya musical, El murciélago fue el primer intento, pero sobre todo el golpe maestro de Johann Strauss II, rey del vals vienés y de la opereta.

