Soirée opérette, d’Offenbach à Aznavour par Katrin REIFENRATH, piano et Karine SERAFIN, soprano Salle des Fêtes Maisons

Soirée opérette, d'Offenbach à Aznavour par Katrin REIFENRATH, piano et Karine SERAFIN, soprano

jeudi 28 août 2025.

Salle des Fêtes Chemin du Carel Maisons Calvados

Début : 2025-08-28 20:30:00

fin : 2025-08-28 22:00:00

2025-08-28

L’ADTLB vous propose une soirée à l’allure d’opérette, avec Katrin REIFENRATH, pianiste, et Karine SÉRAFIN, soprano, qui se sont amusées à construire un programme musical autour de textes lus, extraits de manuels d’instruction à l’usage des jeunes ?lles, qui ?eurissent en France dès la ?n du XIXème siècle.

Comme l’indique leur titre, la notion de savoir est centrale dans ces manuels. Qu’il s’agisse de savoir-faire ou de savoir-vivre, leurs auteurs ont l’ambition de fournir des connaissances spéci?ques aux femmes pour leur permettre d’a?ronter le rôle qui leur est dévolu…

À travers un répertoire varié composé de musiques du XXème siècle O?enbach, Poulenc, Fauré, Satie, Bernstein mais aussi Aznavour ou Michel Legrand, avec humour ou gravité, Katrin REIFENRATH et Karine SÉRAFIN questionnent ou prennent le contrepied de ces injonctions faites aux femmes qui, sous d’autres formes (magazines, télévision, réseaux sociaux… ) perdurent hélas encore aujourd’hui !

Après avoir obtenu ses médailles d’or de piano, formation musicale, musique de chambre, analyse et écriture ainsi que son prix d’excellence de piano au Conservatoire National de Région de Caen, Katrin Reifenrath entre dans la classe de Daniel Blumenthal au Conservatoire Royal de Bruxelles et y remporte un “Diplôme supérieur de maîtrise” de piano avec distinction en 2000. Elle est détentrice du prix Sacem et du Prix Mathilde Fortuny ainsi que du Diplôme d’Etat de piano.

Katrin Reifenrath est nommée professeur de piano au Conservatoire de la Ville de Luxembourg en 2003, où elle accompagne les classes de flûte, de cor et de direction d’orchestre.

Karine SÉRAFIN, soprano, a commencé ses études musicales au CNR de Caen. Elle décide de se consacrer au chant et à la musique ancienne. Elle se produit régulièrement en tant que soliste dans diverses formations, tant en France qu’à l’étranger. Elle travaille au sein d’ensembles vocaux dans des répertoires allant du baroque au contemporain Jacques Moderne , Les Éléments , Ensemble William Byrd , Les Lunaisiens , Sequenza 9.3 . Elle chante depuis 2006 au sein du quintette vocal Cinq de Coeur dans des spectacles d’humour musical dont le dernier en date, Un air de fête (mis en scène par Virginie Lemoine) est en tournée française.

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr ou sur www.HelloAsso.com

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/ .

Salle des Fêtes Chemin du Carel Maisons 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

English : Soirée opérette, d’Offenbach à Aznavour par Katrin REIFENRATH, piano et Karine SERAFIN, soprano

Operetta evening, from Offenbach to Aznavour by Katrin REIFENRATH, piano and Karine SERAFIN, soprano

German : Soirée opérette, d’Offenbach à Aznavour par Katrin REIFENRATH, piano et Karine SERAFIN, soprano

Operettenabend, von Offenbach bis Aznavour mit Katrin REIFENRATH, Klavier und Karine SERAFIN, Sopran

Italiano :

Una serata di operetta, da Offenbach ad Aznavour di Katrin REIFENRATH, pianoforte e Karine SERAFIN, soprano

Espanol :

Una velada de opereta, de Offenbach a Aznavour por Katrin REIFENRATH, piano y Karine SERAFIN, soprano

