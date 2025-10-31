Soirée orgue de barbarie Mimbaste

Soirée orgue de barbarie Mimbaste vendredi 31 octobre 2025.

Soirée orgue de barbarie

Le Café Eco Solidaire Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Rendez-vous au café le vendredi 31 octobre dès 19h pour une soirée inoubliable avec J-P Crivellari et son orgue de Barbarie ! Chansons d’hier et d’aujourd’hui garanties !

Rendez-vous au café le vendredi 31 octobre dès 19h pour une soirée inoubliable avec J-P Crivellari et son orgue de Barbarie ! Chansons d’hier et d’aujourd’hui garanties ! .

Le Café Eco Solidaire Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15 grainesdepartage40@gmail.com

English : Soirée orgue de barbarie

Join us at the café on Friday, October 31 from 7pm for an unforgettable evening with J-P Crivellari and his barrel organ! Songs of today and yesteryear guaranteed!

German : Soirée orgue de barbarie

Treffen Sie sich am Freitag, den 31. Oktober ab 19 Uhr im Café, um einen unvergesslichen Abend mit J-P Crivellari und seiner Drehorgel zu erleben! Lieder von gestern und heute garantiert!

Italiano :

Unitevi a noi al caffè venerdì 31 ottobre alle 19.00 per una serata indimenticabile con J-P Crivellari e il suo organetto! Canzoni di oggi e di ieri garantite!

Espanol : Soirée orgue de barbarie

Únase a nosotros en el café el viernes 31 de octubre a las 19:00 para disfrutar de una velada inolvidable con J-P Crivellari y su organillo ¡Canciones de hoy y de ayer garantizadas!

L’événement Soirée orgue de barbarie Mimbaste a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans