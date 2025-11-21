Soirée Orientale avec danseuse Lounge Bar Gray
Soirée Orientale avec danseuse Lounge Bar Gray vendredi 21 novembre 2025.
Soirée Orientale avec danseuse
Lounge Bar 1 Rue Thiers Gray Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Le Lounge Bar vous convie à une soirée orientale avec une danseuse.
Au menu un couscous maison pâtisseries et thé offert. .
Lounge Bar 1 Rue Thiers Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 07 11 23
English : Soirée Orientale avec danseuse
German : Soirée Orientale avec danseuse
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Orientale avec danseuse Gray a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY