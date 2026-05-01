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Soirée orientale Salle des fêtes Bidache

Soirée orientale Salle des fêtes Bidache

Soirée orientale Salle des fêtes Bidache samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue des jardins

Ville : 64520 Bidache

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Bidache

Soirée orientale

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Une invitation au voyage vous est proposée lors de cette soirée.
Au programme un délicieux couscous royal accompagné de thé à la menthe et de pâtisseries traditionnelles à volonté.
Laissez-vous transporter par des performances captivantes avec une danseuse orientale, un groupe musical et des stands mettant à l’honneur l’artisanat et les saveurs marocaines. Une soirée festive, riche en couleurs et en surprises, idéale pour s’évader et vivre un moment convivial.
Réservation conseillée avant le 18 mai.   .

Salle des fêtes Rue des jardins Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 55 67 43  letresorduriad@gmail.com

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English : Soirée orientale

L’événement Soirée orientale Bidache a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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