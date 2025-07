Soirée Orientale Zone commerciale Capvern Capvern

Soirée Orientale Zone commerciale Capvern Capvern samedi 2 août 2025.

Soirée Orientale

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-02 19:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Plongez dans l’univers des Mille et Une Nuits

Show & initiation aux danses orientales avec Sabrina, professeure expérimentée

Couscous maison 15 € sur réservation

Soirée dansante animée par DJETTE FANNY

Entrée libre côté bar jusqu’à 23h00

Informations et réservations au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

Immerse yourself in the world of the Thousand and One Nights

Show & introduction to oriental dance with experienced teacher Sabrina

Homemade couscous ? 15 ? on reservation

Dance party hosted by DJETTE FANNY

Free entry at the bar until 11:00 pm

Information and reservations on 06 95 96 53 45

German :

Tauchen Sie ein in die Welt von Tausendundeiner Nacht!

Show & Einführung in orientalische Tänze mit Sabrina, einer erfahrenen Lehrerin

Hausgemachtes Couscous ? 15 ? auf Vorbestellung

Tanzabend unter der Leitung von DJETTE FANNY

Freier Eintritt an der Bar bis 23.00 Uhr

Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45

Italiano :

Immergersi nel mondo delle Mille e una notte

Spettacolo e introduzione alle danze orientali con Sabrina, insegnante di grande esperienza

Couscous fatto in casa ? 15 ? su prenotazione

Festa di ballo a cura di DJETTE FANNY

Ingresso libero al bar fino alle 23:00

Informazioni e prenotazioni allo 06 95 96 53 45

Espanol :

Sumérjase en el mundo de Las mil y una noches

Espectáculo e iniciación a las danzas orientales con Sabrina, una profesora experimentada

Cuscús casero a 15 ¤ previa reserva

Fiesta de baile a cargo de DJETTE FANNY

Entrada gratuita en el bar hasta las 23 h

Información y reservas en el 06 95 96 53 45

