SOIREE ORIENTALE FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal

SOIREE ORIENTALE FOYER RURAL DE PLAISANCE

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Samedi 21 février 20h Foyer rural de Plaisance

Réservation avant le 17 février

2 carreau de la mine 34610 St Geniès de Varensal

Animation Duo Party Mix

Menu Couscous 1/4 de vin Corne de gazelle Baklawa Thé à la menthe

Adhérents 20€ non adhérents 22€

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

English :

Saturday, February 21 8pm Foyer rural de Plaisance

Reservation before February 17

2 carreau de la mine 34610 St Geniès de Varensal

Entertainment Duo Party Mix

Menu Couscous 1/4 de vin Corne de gazelle Baklawa Thé à la menthe

Members 20? non members 22?

