Samedi 21 février 20h Foyer rural de Plaisance
Réservation avant le 17 février
2 carreau de la mine 34610 St Geniès de Varensal
Animation Duo Party Mix
Menu Couscous 1/4 de vin Corne de gazelle Baklawa Thé à la menthe
Adhérents 20€ non adhérents 22€
English :
Saturday, February 21 8pm Foyer rural de Plaisance
Reservation before February 17
2 carreau de la mine 34610 St Geniès de Varensal
Entertainment Duo Party Mix
Menu Couscous 1/4 de vin Corne de gazelle Baklawa Thé à la menthe
Members 20? non members 22?
L’événement SOIREE ORIENTALE FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-02-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB