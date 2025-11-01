Soirée orientale La Ferté-Vidame
Soirée orientale La Ferté-Vidame samedi 1 novembre 2025.
Soirée orientale
Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-01 19:00:00
Repas oriental suivi d’une soirée dansante orientale avec la présence d’Annaëlle Nanou LGS danseuse expérimentée.
Repas oriental suivi d'une soirée dansante orientale avec la présence d'Annaëlle Nanou LGS danseuse expérimentée.
Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00
English :
Oriental meal followed by an evening of Oriental dancing with experienced dancer Annaëlle Nanou LGS.
German :
Orientalisches Essen, gefolgt von einem orientalischen Tanzabend mit der Anwesenheit von Annaëlle Nanou LGS, einer erfahrenen Tänzerin.
Italiano :
Cena orientale seguita da una serata di danza orientale con Annaëlle Nanou LGS, ballerina esperta.
Espanol :
Comida oriental seguida de una velada de danza oriental con Annaëlle Nanou LGS, bailarina experimentada.
