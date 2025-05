Soirée orientale – Olemps, 7 juin 2025 07:00, Olemps.

Aveyron

Soirée orientale centre urbain Olemps Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Soirée orientale le 7 juin à partir de 19h30, au restaurant AH AMAZIR.

Les réservations sont ouvertes au 05 65 68 37 17. .

centre urbain

Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 37 17

English :

Oriental evening on June 7 from 7.30pm, at AH AMAZIR restaurant.

German :

Orientalischer Abend am 7. Juni ab 19:30 Uhr im Restaurant AH AMAZIR.

Italiano :

Serata orientale il 7 giugno dalle 19.30, presso il ristorante AH AMAZIR.

Espanol :

Velada oriental el 7 de junio a partir de las 19.30 h, en el restaurante AH AMAZIR.

L’événement Soirée orientale Olemps a été mis à jour le 2025-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)