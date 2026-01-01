Soirée Orientale Raï, chaabi, chaoui Bar restaurant Asabiya Marseille 6e Arrondissement
Soirée Orientale Raï, chaabi, chaoui Bar restaurant Asabiya Marseille 6e Arrondissement jeudi 15 janvier 2026.
Soirée Orientale Raï, chaabi, chaoui
Jeudi 15 janvier 2026 de 20h à 23h. Bar restaurant Asabiya 64 cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-15 20:00:00
fin : 2026-01-15 23:00:00
2026-01-15
Soirée de dîner-concert chez Asabiya Groupe Raï, musiques orientales
Nous sommes heureux recevoir le groupe Les Frangins pour un deuxième dîner-concert le jeudi 15 janvier à partir de 20 h
Le groupe reviens avec un répertoire raï, chaoui et chaabi, chanté et joué avec leur énergie formidable qui vous fera passer une super soirée
L’idée du dîner-concert réservez votre table et pré-commandez votre menu
– assiette végétarienne houmous, caviar d’aubergine, falafel, brick fêta-miel et panisses pour 15 €
– assiette viande poulet grillé (chich taouk) avec une sauce à l’ail, frites maison, houmous et caviar d’aubergine pour 20€
Il faut également compter 10 € de participation pour le concert.
De la bonne musique, à boire et à manger, réserver votre jeudi soir chez Asabiya ! .
Bar restaurant Asabiya 64 cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 59 47 46 marseille@asabiya13.com
English :
Dinner concert at Asabiya Raï band, oriental music
