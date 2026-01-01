Soirée Orientale Raï, chaabi, chaoui Bar restaurant Asabiya Marseille 6e Arrondissement

Soirée Orientale Raï, chaabi, chaoui

Jeudi 15 janvier 2026 de 20h à 23h. Bar restaurant Asabiya 64 cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 23:00:00

Date(s) :

2026-01-15

Soirée de dîner-concert chez Asabiya Groupe Raï, musiques orientales

Nous sommes heureux recevoir le groupe Les Frangins pour un deuxième dîner-concert le jeudi 15 janvier à partir de 20 h

Le groupe reviens avec un répertoire raï, chaoui et chaabi, chanté et joué avec leur énergie formidable qui vous fera passer une super soirée



L’idée du dîner-concert réservez votre table et pré-commandez votre menu

– assiette végétarienne houmous, caviar d’aubergine, falafel, brick fêta-miel et panisses pour 15 €

– assiette viande poulet grillé (chich taouk) avec une sauce à l’ail, frites maison, houmous et caviar d’aubergine pour 20€



Il faut également compter 10 € de participation pour le concert.

De la bonne musique, à boire et à manger, réserver votre jeudi soir chez Asabiya ! .

Bar restaurant Asabiya 64 cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 59 47 46 marseille@asabiya13.com

English :

Dinner concert at Asabiya Raï band, oriental music

