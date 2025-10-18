Soirée Orientale Saint-Affrique
Soirée Orientale Saint-Affrique samedi 18 octobre 2025.
Soirée Orientale
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-10-18
fin : 2025-10-18
La soirée orientale du Matchico revient !
Cette édition s’annonce encore plus magique avec Dancing Show Revue Cabaret
Une soirée qui tiendra toutes ses promesses !
Au menu
Le délicieux tajine d’agneau et légumes, sur réservation uniquement
Ou bien la carte habituelle tapas & viandes à partager
Réservation conseillée
Ambiance, convivialité et gourmandise seront au rendez-vous au Matchico, pour une soirée inoubliable à partager entre amis ou en famille. .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
