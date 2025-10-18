Soirée Orientale Saint-Affrique

Soirée Orientale Saint-Affrique samedi 18 octobre 2025.

Soirée Orientale

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

La soirée orientale du Matchico revient !

Cette édition s’annonce encore plus magique avec Dancing Show Revue Cabaret

Une soirée qui tiendra toutes ses promesses !

Au menu

Le délicieux tajine d’agneau et légumes, sur réservation uniquement

Ou bien la carte habituelle tapas & viandes à partager

Réservation conseillée

Ambiance, convivialité et gourmandise seront au rendez-vous au Matchico, pour une soirée inoubliable à partager entre amis ou en famille. .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com

English :

The Matchico oriental evening is back!

German :

Der orientalische Abend des Matchico kehrt zurück!

Italiano :

Torna la serata Matchico Oriental!

Espanol :

Vuelve la velada Matchico Oriental

