Soirée Orientale Saint-Affrique
Soirée Orientale Saint-Affrique samedi 13 décembre 2025.
Soirée Orientale
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Une semaine encore festive au Matchico ! Dernière soirée orientale de l’année on vous conseille de réserver !
Soirée orientale animée par Dancing show revue Cabaret ! .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
English :
Another festive week at Matchico! Last Oriental evening of the year? we advise you to book!
