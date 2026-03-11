Soirée Orientale Saint-Affrique
Soirée Orientale Saint-Affrique samedi 14 mars 2026.
Soirée Orientale
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2026-03-14
Venez nombreux à la soirée orientale organisée par le Matchico !
Notre soirée orientale est organisée par le Dancing Show Revue Cabaret
Réservation obligatoire .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
English :
Come one, come all to the Matchico oriental evening!
